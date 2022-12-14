MH17, Смоленськ і війна проти України. Сейм Польщі визнав Росію державою, яка підтримує тероризм

Сейм Польщі визнав Росію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи, повідомляє пресслужба нижньої палати польського парламенту.

Як йдеться у схвалений резолюції, Росія «систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут ООН і низку інших зобов’язань», «нападає на території інших країн, вчиняє збройні напади, воєнні злочини та геноцид» і «веде ворожі дії» господарської діяльності, зокрема в сфері енергетики».

Крім того, у резолюції вказується, що Росія несе «безпосередню відповідальність за збиття рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу», а також за «катастрофу літака ВПС Польщі у Смоленську в квітні 2010 року, під час якої загинули 96 людей, у тому числі президент Польщі Лех Качинський.

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«Звіряча і протиправна агресія Російської Федерації проти України триває. Російські військові здійснюють обстріли по всій території країни, в результаті яких загинули тисячі людей, у тому числі багато дітей», – нагадують депутати.

У Сеймі також додали, що РФ вчинила акт міжнародного піратства, «збройно заблокувавши українські порти та паралізувавши морське сполучення на шляхах, що ведуть до них, без оголошення війни».

Польські депутати закликали Раду міністрів продовжувати та розширювати дії, спрямовані на запровадження подальших пакетів санкцій щодо Росії.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, атакувавши на по всій довжині спільного кордону. Відтоді, не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей, у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. У листопаді ЗСУ деокупували лівобережжя Херсонщини.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів та ударів дронами по всій території України.

В ООН станом на 11 грудня підтвердили 6 755 випадків загибелі і 10 607 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Польща від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну, надаючи військову допомогу та прихисток українцям, які тікають від війни.