Справа MH17: прокурори відмовилися від апеляції, вердикт остаточний

Прокуратура Нідерландів 1 грудня заявила, що не подаватиме апеляцію щодо результатів судового процесу у справі про збиття рейсу MH17 у небі над сходом України в 2014 році. Це рішення робить вироки в цій справі остаточними, хоча засуджені залишаються на свободі, відзначає агенція Reuters.

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Суд у Нідерландах 17 листопада громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка визнав винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення. Також вони мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак «Боїнг-777», що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України.

Росія зреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків». Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія «не була допущена до розслідування».