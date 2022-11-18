У Путіна відреагували на рішення суду в справі MH17: шкодують, що РФ не допустили до розслідування

У Кремлі відреагували на рішення суду в Нідерландах у справі щодо катастрофи MH17, внаслідок якої загинули 298 людей.



«Ми, як і раніше, шкодуємо, що Росія не була допущена до того розслідування», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, додавши, що це «не сприяло об'єктивності».

Суд у Нідерландах 17 листопада громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка визнав винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення. Також вони мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак «Боїнг-777», що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України.

«Суд вважає, що MH17 був збитий в результаті обстрілу ракети «БУК» з поля ферми поблизу Первомайська, у результаті чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу», – сказав головуючий суддя Хендрік Стінхейс.



Суд також заявив, що Росія мала контроль над сепаратистськими силами на сході України в той час, коли літак було збито.

«З половини травня 2014 року Росія здійснювала так званий загальний контроль над Донецькою народною республікою», – сказав головуючий суддя, маючи на увазі регіон, де 17 липня 2014 року був зафіксований пасажирський рейс.

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Судовий розгляд справи, що почався 9 березня 2020 року, завершився в червні цього року.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Прокуратура вимагала довічного ув'язнення за звинуваченнями у вбивстві та спричиненні авіакатастрофи.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.