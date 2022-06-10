У Нідерландах відбулось останнє засідання у справі MH17, вирок буде за кілька місяців

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо катастрофи літака «Боїнг» «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року.



«Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року», – повідомляється у твіттері Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.



Як повідомляється на сайті суду про судовий процес над MH17, розгляд кримінальної справи MH17 по суті закінчено.

За повідомленням, оголошення вироку може статися 17 листопада 2022 року чи 15 грудня 2022 року. Очікується, що ясність щодо дати буде 22 вересня 2022 року.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.