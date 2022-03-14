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Австралія та Нідерланди офіційно вимагають від Москви компенсацій у справі MH17

Частини ракети російської установки «Бук», якою був збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року

Австралія та Нідерланди подали 14 березня спільну заяву до Міжнародної організації цивільної авіації з вимогою зобовʼязати Росію виплатити компенсації родичам загиблих унаслідок катастрофи літака «Боїнг» «Малайзійських авіаліній» над Донбасом 17 липня 2014 року.

Обидві країни вважають Росію відповідальною за катастрофу, оскільки вважають доведеним, що літак був збитий із російського комплексу «Бук» із території під контролем бойовиків, які підтримує Росія.

Більшість із 298 людей, які загинули на борту літака, були громадянами Нідерландів, загинули також понад 30 громадян Австралії. Літак летів із Амстердама до Куала-Лумпура.

У заяві керівництва Австралії наголошується, що обидві країни використовуватимуть «усі доступні засоби» для притягнення Росії до відповідальності. Нідерланди підтвердили подання заяви, зазначивши, що йдеться про окремий позов, не повʼязаний із кримінальною справою проти чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи. Його розглядає суд у Нідерландах за відсутності підсудних, колишніх ватажків та бойовиків угруповання «ДНР».

Раніше було зроблено й інші кроки з метою домогтися від Росії визнання провини та виплати компенсацій. Проте офіційна Москва відмовляється взяти на себе провину за загибель літака, заявляючи, що не довіряє даним міжнародного слідства. У загибелі «Боїнга» Москва звинувачує Україну, проте не наводить чіткої власної версії того, що сталося 17 липня 2014 року.

Нинішня заява подана на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

Суд у справі MH17 і Росія: довічний термін для всіх обвинувачених (відео)
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Суд у справі MH17 і Росія: довічний термін для всіх обвинувачених (відео)

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