Новий аеропорт під Маріуполем. Наскільки це безпечно?

Де саме може з'явитися новий аеропорт під Маріуполем? Скільки потрібно грошей для його будівництва? Яке значення може мати новий маріупольський аеропорт для цивільної та військової авіації? Про це говорили в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

До початку збройного конфлікту на Донбасі працювали міжнародні аеропорти в Донецьку, Луганську і Маріуполі. 2014 року Луганський аеропорт був знищений внаслідок обстрілів. У січні 2015 року був вщент зруйнований Донецький аеропорт. Після того, як над окупованою частиною Донецької області був збитий авіалайнер, що летів рейсом МН17, припинив свою роботу і Маріупольський аеропорт.

Влітку 2021 року Олексій Резніков , на той час міністр з питань тимчасово окупованих територій, заявляв, що відновлення авіасполучення з Маріуполем неможливе. Місто розташоване у зоні, в якій заборонені польоти.

, на той час міністр з питань тимчасово окупованих територій, заявляв, що відновлення авіасполучення з Маріуполем неможливе. Місто розташоване у зоні, в якій заборонені польоти. 12 січня 2022 року з'явилася інформація з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те що, новий аеропорт під Маріуполем почнуть будувати вже цього року.

Де хочуть побудувати летовище?

В грудні минулого року міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що є мінімум три ділянки, на яких можна побудувати новий аеропорт. За його словами, вже ухвалене рішення про те, щоб скоротити зону безпеки, тобто відстань від лінії розмежування, зі 125 км до 45 км.

Найближча до міста локація – в селищі Мангуш, в 15 км від Маріуполя і саме в 45 км від лінії розмежування. Трохи далі розташована локація в селі Юр'ївка. І найвіддаленіший варіант – у Стародубівці, на кордоні з Запорізькою областю, в 70 км від лінії розмежування.

Найбільш ймовірне місце для побудови нового аеропорту – біля села Юр’ївка, яке розташоване на Азовському узбережжі, неподалік від містечка Ялта

«Але всі вони розташовані у безпосередній близькості від лінії розмежування і ніхто не скасовував війни. Тому безпекові питання кажуть нам, що в цих місцях недоречно будувати аеропорт. Але ситуація змінюється досить динамічно», – каже експерт із авіації та транспорту Кирило Новіков.

Серед трьох можливих локацій для побудови аеропорту найбільш вірогідною заступник міністра фінансів України Олександр Кава називає селище Юр’ївка.

«Де саме буде розташований аеропорт, остаточного рішення ще немає, але найбільш ймовірне місце – біля села Юр’ївка, яке розташоване на Азовському узбережжі, неподалік від містечка Ялта Донецької області. Не плутати з Ялтою в Криму», – додав заступник міністра.

Вартість, перспективи та ризики

Ключовими факторами у питанні, бути чи не бути аеропорту в Маріуполі, залишаються безпека та гроші. За інформацією Олександра Кави, будівництво нового аеропорту на Азовському узбережжі, поблизу Маріуполя, коштуватиме понад п’ять мільярдів гривень.

«В першу чергу, найдорожчий об’єкт – то злітна смуга. Це все обладнання, яке необхідне для забезпечення роботи злітної смуги, так само руліжні доріжки та перон. Це об’єкт, котрий буде сумарно коштувати понад 5 млрд гривень. Цього року закладена сума на підготовку проєктної документації», – повідомив Кава.

Він уточнив, що саме цього року закладено в бюджеті близько 100 мільйонів гривень. За даними посадовця, цих коштів буде достатньо на підготовку проєктної документації і початок оформлення землі під аеропорт.

Кава наголошує, що «аеропорт може створити умови для розвитку туристичного кластеру Азовського узбережжя».

«Будівництво будь-якого аеропорту «в полі» дійсно коштує приблизно стільки», – підтверджує Кирило Новіков.

Сьогодні є великий запит Донецької області щодо сполучень з іншим світом

Він підкреслює, що побудова аеропорту запускає економіку регіону.

«Не треба говорити про його окупність, бо це державні інвестиції, а треба говорити про майбутні кроки, які буде здійснювати місцева влада, щоб використовувати цю можливість авіасполучення. А ми знаємо, що сьогодні є великий запит Донецької області щодо сполучень з іншим світом, тобто локальному бізнесу і туристам, в першу чергу, їм незручно їздити в інші області», – пояснив експерт.

Маріупольський аеропорт, на думку Новікова, може стати міжнародним. Щодо термінів будівництва, то експерт називає строк від двох з половиною до трьох з половиною років.

Ідею побудови аеропорту поблизу Маріуполя ексміністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає дуже ризиковою.

«Раніше ми розглядали питання відновлення аеропорту в Маріуполі, це було ризиково, бо потрапляло до зони небезпечних перельотів, на цьому зосереджували увагу і командування ООС, і міжнародні експерти. Наражати на небезпеку будь-яких пасажирів – ніхто не візьме на себе таку відповідальність», – прокоментував він в ефірі «Новин Приазов’я».

На його думку, «в умовах потенційної ескалації конфлікту недоцільно говорити про відновлення авіасполучення в Приазов'ї».

«Зараз це точно треба відтерміновувати, а не закладати бюджети та готувати проєктну документацію», – додав Криклій.