ВР продовжила до 1 серпня 2023 року угоду з Нідерландами щодо захисту розслідування катастрофи MH17

Верховна Рада продовжила до 1 серпня 2023 року дію угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування щодо катастрофи MH17, в якій у 2014 році загинули 298 людей. За це рішення проголосували 304 народних депутати.

У пояснювальній записці сказано, що продовження терміну дії угоди «сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи».

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Нідерландів від 24 липня 2014 року, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків цієї катастрофи.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Росія, попри велику кількість доказів, продовжує заперечувати свою причетність.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.