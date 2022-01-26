Україна і Нідерланди попросили ЄСПЛ розглянути справу MH17 проти Росії

Європейський суд із прав людини 26 січня провів попереднє слухання, щоб вирішити, чи розглядати справу, подану Нідерландами й Україною, які намагаються притягнути Росію до відповідальності за збиття пасажирського літака в 2014 році над сходом України, в результаті чого загинули 298 людей.

Юристи з України і Нідерландів представили свої аргументи, заявивши, що Росія де-факто контролювала сили, які випустили ракету, що збила літак рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 2014 року.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив суддям, що Україна стикається з «послідовною політикою Російської Федерації, спрямованою на те, щоб cхилити Україну до російських інтересів і збити її зі шляху до західних цінностей і цивілізації».

Нідерландська юристка Бабетт Купман заявила, що її уряд встановив, що ракетну систему, яка була використана для збиття літака, «Росія надала бойовикам разом з екіпажем», і що територія, з якої була запущена ракета, перебуває «під контролем Росії».

Раніше в ЄСПЛ зазначили, що, крім об’єднаної справи, наразі на розгляді суду перебувають чотири інших міждержавних заяви та понад 8,5 тисяч індивідуальних скарг щодо подій у Криму, на сході України та в Азовському морі.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.