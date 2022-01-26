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Україна і Нідерланди попросили ЄСПЛ розглянути справу MH17 проти Росії

Юристи з України і Нідерландів представили свої аргументи в суді

Європейський суд із прав людини 26 січня провів попереднє слухання, щоб вирішити, чи розглядати справу, подану Нідерландами й Україною, які намагаються притягнути Росію до відповідальності за збиття пасажирського літака в 2014 році над сходом України, в результаті чого загинули 298 людей.

Юристи з України і Нідерландів представили свої аргументи, заявивши, що Росія де-факто контролювала сили, які випустили ракету, що збила літак рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 2014 року.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив суддям, що Україна стикається з «послідовною політикою Російської Федерації, спрямованою на те, щоб cхилити Україну до російських інтересів і збити її зі шляху до західних цінностей і цивілізації».

Міністр юстиції України Денис Малюська в залі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 26 січня 2022 року
Міністр юстиції України Денис Малюська в залі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 26 січня 2022 року

Нідерландська юристка Бабетт Купман заявила, що її уряд встановив, що ракетну систему, яка була використана для збиття літака, «Росія надала бойовикам разом з екіпажем», і що територія, з якої була запущена ракета, перебуває «під контролем Росії».

Перед початком засідання ЄСПЛ. Страсбург, 26 січня 2022 року
Перед початком засідання ЄСПЛ. Страсбург, 26 січня 2022 року

Раніше в ЄСПЛ зазначили, що, крім об’єднаної справи, наразі на розгляді суду перебувають чотири інших міждержавних заяви та понад 8,5 тисяч індивідуальних скарг щодо подій у Криму, на сході України та в Азовському морі.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.

Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)
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Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)

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