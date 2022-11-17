Блінкен: рішення суду щодо МН17 є «серйозним кроком», але попереду багато роботи

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського «Боїнга» як «серйозний крок» до справедливості, але наголосив, що попереду ще багато роботи, щоб притягнути винних до відповідальності.

«Рішення Окружного суду Гааги є важливим моментом у зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року. Сьогоднішнє рішення є результатом постійної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої входять органи влади Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, і відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину і домагатися відповідальності у цій справі», – йдеться в заяві, яку опублікував Держдепартамент.

«Незважаючи на те, що це серйозний крок до справедливості, попереду ще багато роботи, щоб виконати вимогу Ради безпеки ООН у резолюції 2166 про те, що «винні… повинні бути притягнуті до відповідальності», – додав держсекретар.

17 листопада суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Прокуратура вимагала довічного ув'язнення за звинуваченнями у вбивстві та спричиненні авіакатастрофи.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга».