Уряд Нідерландів викликав посла Росії через її «огидну» реакцію на вирок щодо MH17

Уряд Нідерландів повідомив 18 листопада, що викликав посла Росії, передають міжнародні медіа.

Це було зроблено, аби висловити протест через реакцію Москви на вирок суду в Гаазі у справі про збиття рейсу MH17.

Міністр закордонних справ Вопке Гукстра назвав відповідь Росії «абсолютно огидною».

«Росія сама порушує міжнародне право всіма можливими способами. Ми не можемо залишити це без відповіді… і маємо показати, що ми поважаємо верховенство права та маємо незалежну судову систему», – заявив Гукстра нідерландській газеті AD.

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Суд у Нідерландах 17 листопада громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка визнав винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Вони заочно отримали довічні терміни увʼязнення. Також вони мають відшкодувати родичам загиблих 16 мільйонів євро.

Окрім того, суд визначив, що літак «Боїнг-777», що виконував рейс MH17, у липні 2014 року був збитий ракетою російського виробництва, випущеною з поля на сході України.

Росія зреагувала на рішення суду, заявивши, що він перебував під «безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків». Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив жаль, що Росія «не була допущена до розслідування».