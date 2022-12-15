Британський міністр оборони не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів). Про це він сказав в оприлюдненому 15 грудня інтервʼю радіостанції Times Radio.

«Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей», – сказав Бен Воллес.

Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні. «Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок», – відзначив британський міністр.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на неназваних представників влади США повідомила, що Вашингтон завершує узгодження планів постачання Україні систем Patriot. За інформацією телекомпанії, про них може бути оголошено вже цього тижня.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 14 грудня зазначив, що комплекси Patriot стануть законною ціллю Збройних сил Росії в разі їхнього постачання Києву.