Велика Британія запровадила санкції проти ще 22 росіян. Це реакція на мобілізацію в Росії

Велика Британія 30 листопада оголосила про новий раунд санкцій проти російських чиновників через війну в Україні. Метою є ті з них, хто причетний до недавніх мобілізаційних заходів і вербування «злочинних найманців», повідомляє агенція France-Presse.

Серед 22 осіб, яких стосуються санкції, є віцепрем’єр-міністр Росії Денис Мантуров, який відповідає за виробництво зброї та оснащення нових мобілізованих.

Також у списку 10 губернаторів і регіональних керівників у таких регіонах, як Дагестан, Інгушетія та Калмикія, звідки, як зазначається, було набрано «значну кількість» мобілізованих.

У липні Велика Британія наклала санкції на 29 регіональних губернаторів за їхню роль у наданні фінансової підтримки російським окупаційним адміністраціям в анексованих частинах України.

Серед нових осіб у санкційному списку – голова пенітенціарної служби Росії Аркадій Гостєв. Він опинився в переліку за «підтримку вербування в’язнів» до так званої «приватної військової компанії Вагнера».

Західні офіційні особи та російські правозахисні групи звинувачують керівника цього угруповання, близького до Кремля бізнесмена Євгена Пригожина в тому, що він особисто брав участь у вербуванні російських вʼязнів для відправлення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію сотень тисяч резервістів для відправки в Україну.

Нові рішення збільшують число фізичних осіб у санкційному списку Лондона до 1200, також понад 120 організацій покарані у відповідь на російське вторгнення в Україну.