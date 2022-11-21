Колишній поліцейський із Ростова, засуджений за вбивство дружини, загинув у Луганській області – ЗМІ

У Луганській області під час бойових дій загинув колишній майор поліції з Ростова-на-Дону Сергій Кадацький, засуджений до 15 років колонії за вбивство дружини і замах на вбивство тестя, повідомляє ростовське видання 1rnd.ru.

За його даними, угруповання «ЛНР» посмертно нагородило Кадацького медаллю «За відвагу», рішення підписав ватажок бойовиків Леонід Пасічник.

У 2018 році Сергій Кадацький був засуджений за вбивство, яке скоїв на рік раніше. За даними слідства, чоловік у стані алкогольного спʼяніння обстріляв машину, в якій перебували його дружина та її батько. Жінка загинула на місці, чоловіка вдалося врятувати. ЗМІ тоді писали, що причиною того, що сталося, стала сімейна сварка.

У серпні 2022 року стало відомо, що «ПВК Вагнера» почала вербувати у свої формування російських в’язнів. Засудженим пропонують помилування через пів року служби та грошові виплати. У вербуванні бере участь наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, який у вересні визнав свою причетність до створення ПВК.

У середині вересня видання «Важные истории» підрахувало, що на той час на війну в Україні могли бути завербовані не менше ніж 5786 ув’язнених із 37 російських колоній. Наприкінці жовтня голова фонду «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, що вже понад 20 тисяч ув’язнених були завербовані на війну.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії, Африці та війні Росії в Україні.