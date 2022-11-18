«Усяке буває» – голова Ради з прав людини при Путіні про вбивство кувалдою

Голова Ради з прав людини при президентові Росії Валерій Фадєєв відмовився втручатися в ситуацію з імовірною жорстокою стратою колишнього вʼязня і найманця так званої «приватної військової компанії Вагнера» Євгена Нужина. Про це повідомляє RTVI із посиланням на джерела в Раді з прав людини.

За даними видання, ця рада не планує надсилати офіційний запит правоохоронним органам щодо опублікованого відео вбивства. Фадєєв, за словами співрозмовника RTVI, заявив, що під час воєнних конфліктів «усяке буває». Сам голова структури при Путіні ситуацію «не коментує».

Раніше частина членів Ради з прав людини підписали звернення до Слідчого комітету Росії з проханням перевірити відео із імовірним убивством Нужина. Частину з цих людей президент Росії Володимир Путін 17 листопада виключив із числа членів ради.

Відео з імовірною стратою Євгена Нужина, якого бʼють по голові кувалдою, в середині листопада поширили телеграм-канали, близькі до «ПВК Вагнера». У коментарях до відео говорилося, що колишній найманець є «зрадником», який «отримав покарання».

Євген Нужин був завербований до «ПВК Вагнера» в одній із російських вʼязниць, де відбував покарання за вбивство. На початку вересня він здався в полон в Україні. Нужин дав інтервʼю українському журналісту Юрію Бутусову, в якому критикував політику Росії та війну в Україні. Нужин заявляв, що вирішив приєднатися до «вагнерівців» саме з метою якнайшвидше здатися в полон і далі воювати на боці ЗСУ.

На відео, поширеному в інтернеті в середині листопада, Нужин каже, що після здачі в полон перебував у Києві, звідки був викрадений 11 листопада.

Як повідомляє видання Sota, творець «ЧВК Вагнера», наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин назвав відеозапис імовірного вбивства «прекрасною режисерською роботою», додавши, що вбивство було «справедливим». Sota уточнює, що вбивство кувалдою стало своєрідною візитною карткою «ПВК Вагнера» ще з часів участі цієї структури в бойових діях у Сирії.