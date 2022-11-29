Пригожин визнав, що «ПВК Вагнера» завербувала студента з Замбії – згодом він загинув в Україні

Російський бізнесмен та засновник «Приватної військової компанії Вагнера» Євген Пригожин підтвердив, що його воєнізоване угруповання завербувало в російській колонії громадянина Замбії Натана Ньїренду, який загинув на війні проти України. Коментар Пригожина опублікувала пресслужба його компанії «Конкорд», передає російська служба Радіо Свобода.

За словами засновника ПВК, він добре пам’ятає Ньїренду і сам спілкувався з ним у Тверській області. Пригожин стверджує, що спитав замбійця, навіщо йому йти на війну. Ньїренда нібито відповів, що «росіяни багато років допомагали африканцям здобути незалежність», а ПВК «рятує тисячі африканців».

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Про загибель Ньїренди у зоні боїв Росії з Україною стало відомо в середині листопада. Про це повідомило Міністерство закордонних країн Замбії. Тоді ж у пресі з’явилися повідомлення про те, що африканця завербували.

Ньїренді було 23 роки, він навчався в Московському інженерно-фізичному інституті та підробляв кур’єром. Навесні 2020 року його засудили до дев’яти з половиною років колонії у справі про зберігання наркотиків.

За численними свідченнями, засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях у складі «ПВК Вагнера», мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватися в полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування. У ПВК завербували, за різними даними, від 10 до 20 тисяч в’язнів.