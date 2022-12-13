Британія запровадила санкції проти російських генералів

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі, повідомив 13 грудня сайт уряду.

Британські обмеження стосуються

російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення;

командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України;

іранських бізнесменів та військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до Росії безпілотників для завдавання ударів по Україні.

Їхні активи на території Великої Британії заморожені, в'їзд до країни заборонений.

Серед російських військових у списку санкцій 12 осіб, серед яких генерал-майор Роберт Баранов. Розслідувачі з Bellingcat ідентифікували його як командира підрозділу, відповідального за програмування та наведення російських крилатих ракет. У списку також є начальник Управління безпілотної авіації Олександр Новіков та командувач Ракетних військ стратегічного призначення Сергій Каракаєв.

Санкційний список опублікований на сайті МЗС Великої Британії, в ньому вже близько 1700 громадян Росії – більше, ніж із будь-якої іншої країни.