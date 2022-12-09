Британія та Канада запровадили санкції проти кількох громадян Росії за порушення прав людини

Напередодні Дня прав людини Велика Британія поповнила санкційні списки 30 людьми з різних країн світу, яких підозрюють у причетності до порушень прав людини, корупції та використанні сексуального насильства в ході збройних конфліктів. Про це 9 грудня повідомив британських уряд.

Зокрема, в переліку є п’ятеро громадян Росії:

Валентин Опарін – слідчий у справі українських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка

Олег Ткаченко – прокурор на процесі у справі Сенцова

Андрій Тишенін і Артур Шамбазов – офіцери Федеральної служби безпеки, ймовірно причетні до катувань активіста Євромайдану Олександра Костенка

Раміль Ітабуллін – командир 90-ї танкової дивізії російської армії

Санкції проти більшості з них запроваджені у відповідності до так званого закону Магнітського за масштабні порушення прав людини.

У списку санкцій також представники влади Ірану, Нікарагуа, Уганди, Південного Судану, обвинувачені в корупції бізнесмени з Косова та Молдови.

Російських громадян та юридичних осіб у британських списках санкцій найбільше – близько 1500. Переважна більшість включена до них після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Також сьогодні про санкції проти 33 російських офіційних осіб оголосила Канада. Крім того, їх звинувачують у порушеннях прав громадян Росії, які протестували проти вторгнення в Україну.

Очікується, що Сполучені Штати у п’ятницю також оголосять про нові санкції проти порушників прав людини відповідно до «Глобального закону Магнітського».