The Insider: постачальники російської армії, близькі до Кремля, ведуть бізнес у Латвії

Російські олігархи Іскандар Махмудов і Андрій Бокарєв, що пов’язані з Кремлем і отримують підряди від Міноборони Росії, особисто і через посередників ведуть бізнес у Латвії, пише The Insider.

Махмудову та Бокарєву, як уточнюють журналісти видання, належить ризький завод електрообладнання RER. Безпосередньо (через номінальних, тобто підставних власників) вони контролюють 46% підприємства, через російську компанію разом із партнерами – ще 36%. Через Латвійське агентство інвестицій і розвитку та Міністерство економіки RER отримує гроші від фондів підтримки підприємництва ЄС.

«Наприклад, зараз Європейський фонд регіонального розвитку спонсорує проєкт «Інтелектуальне терморегулювання інтегрованого приводу тяги електромобіля з бортовими двигунами, перетворювачами силової електроніки, джерелами живлення і тепловими ланцюгами». За рахунок європейських платників податків російським олігархам виділено 527 тисяч євро», – пише The Insider.

У Росії Махмудов і Бокарєв володіють компаніями Уральська гірничо-металургійна компанія, Кузбасрозрізвугілля, Трансмашхолдинг, «Коломенський завод» та іншими. Раніше вони володіли частиною збройового концерну «Калашников», звідки вийшли, але продовжили постачати дизельні двигуни для кораблів військово-морського флоту.

Окрім Латвії, олігархи, як уточнює видання, ведуть бізнес у Литві й Естонії. Зокрема, через одну з компаній-підрядників вони тривалий час співпрацювали з однією з найбагатших жінок Естонії – Тетяною Ліксутовою, ексдружиною віцемера Москви Максима Ліксутова.

Також бізнесмени були фігурантами кількох кримінальних справ у країнах Євросоюзу, пише видання.

Розслідувачі зазначають, що, незважаючи на заклики Фонду боротьби з корупцією та звернення, яке зробив особисто російський опозиціонер Олексій Навальний, Євросоюз досі не запровадив санкції щодо Бокарєва та Махмудова. Поки що вони значаться лише у списках санкцій Великої Британії.