Міністри оборони Британії і США обговорили «останні події» у війні Росії проти України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів зустріч із британським колегою Беном Воллесом, повідомило американське Міноборони 7 грудня.

Зустріч пройшла в будівлі американського відомства і стосувалася оборонної співпраці двох країн.

«Лідери обговорили останні події у неспровокованому та жорстокому нападі Росії на Україну, а також поточні зусилля щодо підтримки України, зокрема шляхом надання допомоги у сфері безпеки. Міністр Остін високо оцінив тривалу роботу Великої Британії, спрямовану на задоволення найнагальніших потреб України», – йдеться в повідомленні речника Пентагону Пата Райдера.

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Він додав, що Остін і Воллес зобов’язалися продовжувати співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Обидві країни регулярно надають Україні безпекову та гуманітарну допомогу. Зокрема, Велика Британія в листопаді надала Україні високоточні ракети Brimstone 2, тоді як Конгрес США погодив надання Україні щонайменше 800 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги у 2023 році.