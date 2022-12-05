Чорногорія надає 11 відсотків військового бюджету як допомогу Україні

Прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали 5 грудня у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України. Уряд у Подгориці з цього приводу постановив надати Україні військову допомогу, яка дорівнює 11 відсоткам військового бюджету країни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала згадану декларацію.

Зеленський подякував Чорногорії за те, що вона від першого дня повномасштабної російської агресії надає підтримку Україні, та що стала притулком для українських жінок і дітей. Він зазначив: «Дякую за те, що вірите в нашу перемогу, яка буде спільною».

Голова чорногорського уряду сказав, що Чорногорія повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати. Він зазначив: «Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію».

У Чорногорії, яка має 600 тисяч жителів, перебуває понад 10 тисяч біженців з України. У чорногорському місті Цетинє кожного місяця 24 числа проводять масові збори на підтримку України.