Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію, якою засудив агресію РФ проти України

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію, в якій «найгостріше засуджує» відкритий акт агресії і повномасштабного військової вторгнення збройних сил Росії в Україну як незалежну й міжнародну визнану державу.

Парламент Чорногорії ухвалив документ 30 липня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За резолюцію проголосували 55 депутатів, проти неї 18 представників проросійських партій. Загалом парламент Чорногорії має 81 депутата.

«Ціллю російського вторгнення є мирне населення, матеріальні цінності, територіальна цілісність і суверенітет України», – зазначається в документі.

Парламент Чорногорії закликає владу Росії «терміново зупинити воєнні дії й акт агресії, яким безпосередньо підривають суверенітет й територіальну цілісність України, нищать військові й цивільні обʼєкти й загрожують життям мільйонів людей, насамперед мирного населення».

Парламент Чорногорії закликає ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації, зокрема членів Європейського союзу і НАТО використати всі дипломатичні, політичні й економічні засоби з метою відвернути РФ від продовження агресивних дій на території України.

Від влади Чорногорії парламент вимагає «беззастережно, чітко й однозначно засудити цей акт агресії, який може призвести до непередбачених наслідків для миру й безпеки в Європі й світі».

Ухваленням цієї резолюції, мовиться в документі, чорногорський парламент висловлює повну підтримку заходам, які вживають ЄС й партнерські держави для призупинення акту агресії й висловлює «готовність Чорногорії повністю узгоджувати політику із союзниками, згідно з універсальними принципами справедливості й необхідністю запровадити мир на території, яка перебуває під агресією».

Парламент Чорногорії висловлює «найглибше співчуття» народові України, який наражається на найбільші страждання від кінця Другої світової війни, та закликає громадян, державні структури й суспільні організації висловити солідарність й надавати всі можливі види гуманітарної допомоги.

У МЗС України в твітері назвали рішення чорногорського парламенту «ще одним потужним жестом» підтримки.

Чорногорія оголосила незалежність 2006 року. Вона стала членом НАТО 2017 року. Країна є офіційним кандидатом для вступу в Європейський союз.