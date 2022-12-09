Росія запровадила санкції проти 200 громадян Канади

Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти 200 громадян Канади, заборонивши їм в’їзд до країни, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Санкційні обмеження, як уточнили у російському МЗС, введені «у відповідь на персональні санкції, які запроваджуються офіційною Оттавою проти російських офіційних осіб, військовослужбовців, суддів, співробітників правоохоронних органів і громадських діячів».

У списку санкцій МЗС Росії значаться представники Українсько-канадського фонду імені Тараса Шевченка, Фонду захисту України, Українсько-канадської асоціації громадянських свобод.

Під санкції потрапили міністр сільського господарства Канади Марі-Клод Бібо, міністр охорони здоров’я Жан-Ів Дюкло, міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон та інші. Також в’їзд до Росії заборонено письменницям Марші Скрипух-Форчук та Марусі Боцюрків, актору Раяну Бойку та фотографу Едварду Буртинськи.

У середині листопада МЗС Росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади, серед яких були комедійний актор Джим Керрі та онук Степана Бандери.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну низка країн запровадила проти Росії жорсткі економічні та політичні санкції. Вони торкаються як російського бізнесу за кордоном, так і фізичних осіб, яких вважають причетними до розпалювання та підтримки війни. Росія вживає заходів у відповідь.