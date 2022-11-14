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Росія запровадила санкції проти 100 громадян Канади. У списку обмежень є онук Степана Бандери

Будівля МЗС Росії у Москві (фото ілюстративне)

МЗС Росії запровадило санкції проти 100 громадян Канади. Їм заборонено в’їзд до РФ, повідомляє сайт російського зовнішньополітичного відомства.

До списку потрапили керівник Управління безпеки зв’язку Канади Пітер Маккей, прем’єр-міністр провінції Альберта Даніель Сміт, колишній прем’єр-міністр провінції Квебек Жан Шаре, виконавчий директор Інституту Кескейд при Університеті Роял Роудз Томас Хомер-Діксон, перекладач Канадського інституту українських досліджень при Університеті Альберти Оксана Мариняк, організатор проєкту «Ангели-охоронці України» Ліза Шимко, засновник проєкту Boots for Ukraine Олександр Бакус.

Під санкції також опинилися спонсори Канадського українського конгресу Орест Джулинський та Орест Проців, а також засновник фонду Zaraska Юджин Цараска та Люба Цараска, засновник та члени ради директорів «Фонду сім’ї Мигаль», представники Української кредитної спілки та «Канадсько-українського фонду».

У списку є також низка журналістів, онук провідника ОУН Степана Бандери Степан, а також письменник та діяч кіно Девід Безмозгіс, актор Джим Керрі та акторка Кетрін Винник.

Канада періодично розширює санкції проти РФ за її агресію проти України. Наприкінці жовтня під обмеження з боку Оттави потрапили російські енергетичні компанії.

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