Прем’єр Британії: Україні найближчими тижнями поставлять ракети ППО малої дальності

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Києву найближчими тижнями поставлять більше зенітних гармат і ракет протиповітряної оборони малої дальності.

«Говорячи про останні поставки летальної допомоги з Великої Британії, прем’єр-міністр сказав, що найближчими тижнями надійде більше зенітної зброї і ракет протиповітряної оборони малої дальності», – повідомила 9 грудня пресслужба британського прем’єра.

За повідомленням, лідери обговорили нову хвилю російських ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні.

Сунак відзначив успіх Збройних сил України у перехопленні десятків потенційно руйнівних ракет цього тижня.

«Обидва лідери погодилися з важливістю попередження нещирих закликів Росії до припинення вогню, а прем’єр-міністр додав, що Кремлю необхідно вивести свої сили, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду», – йдеться в повідомленні.

Лідери домовилися знову поговорити найближчими тижнями.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні згадав про розмову з британським прем’єром. «Скоординували наші позиції напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня… Також я подякував пану прем’єр-міністру й усьому Сполученому Королівству за незмінну підтримку нашої держави. Обговорили ситуацію на передовій і зимові перспективи на полі бою», – сказав він.

Наприкінці листопада Міністерство оборони України підтвердило, що Велика Британія надала Україні високоточні ракети Brimstone 2.

Раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів. За словами Сунака, британська військова допомога Україні у 2022 році вже перевищила 2,3 мільярда фунтів.