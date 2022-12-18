«Відвоювання» Криму почалося в головах людей – Зеленський

Відвоювання Криму розпочалось із бажання та готовності людей, зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI.

«Сама операція ще не почалася. Коли вона почнеться, ви це почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей. Це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні. Це дуже важливо. В міцності громадян, в єдності у відношенні до цього. Не просто у словах «Крим – це Україна». Треба бути готовими йти, бо ніхто просто так не віддасть. І тому відвоювання завжди починається з суспільства, з бажання й готовності. Тому я вважаю, що початок є», – зазначив Зеленський.

За його словами, рішення Володимира Путіна застосувати в якийсь момент ядерну зброю не залежить від того, чи хоче президент України чи українське суспільство забрати Крим.

«Якщо Путін хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує. Так само, як він обіцяв Макрону, Меркель – всім, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде... Просто не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так, як вирішили особисто вони... Він діє, як вигідно йому, не російській федерації… Тому використання будь-якої зброї залежить тільки від міцності об’єднання України з Європою, США, усім світом. І коли він побачить цю міцність, він нічого не буде використовувати», – вважає Зеленський.

Починаючи із серпня у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Підконтрольна Росії влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.