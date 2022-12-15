У Сімферополі повідомляють про вибухи

У Сімферополі 15 грудня чути вибухи, повідомляє телеграм-канал «НП/Сімферополь».

За цими даними, було чути від п’яти до 10 вибухів. Повідомляється, що «хлопки у Сімферополі продовжуються».

«НП/Сімферополь» припускає, що звуки вибухів можуть бути пов’язані з навчанням російських військових у Перевальному.

Фактична влада окупованого півострова поки що не коментувала інформацію телеграм-каналу.

Починаючи із серпня у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Підконтрольна Росії влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.