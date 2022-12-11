«Головний удар повинен бути по кораблях російського флоту» – екскомандувач ВМС України  Ігор Воронченко 

Продовження «бавовни» в Криму неминуче, але у пріоритеті мають бути кораблі, які запускають крилаті ракети, вважає адмірал Військово-морських сил України і в минулому командувач ВМС Ігор Воронченко.

«Центр ваги в Криму це ударне угруповання надводних кораблів. Це кораблі Чорноморського флоту. Якщо Росія позбавиться Чорноморського флоту – вона позбавиться всього Чорного моря. І Азовського потім уже теж. Головний удар повинен бути по корабельному угрупованню. «Бавовна» на складах це гарно, але це це відволікання і протяжка часу до кінцевої мети. А от корабельний склад вони (РФ – ред.) вже не поповнять», – говорить Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України (2016–2020).

Ракетні удари в першу чергу наносять три фрегати і п’ять малих ракетних кораблів і чотири підводні човни, наголосив Воронченко.

Основний контингент російських кораблів зосереджено в Севастопольській бухті. На супутникових знімках за 9 листопада від Planet Labs видно, де стоять десантні кораблі і підводні човни. Але набагато цікавіші та цінніші кораблі стоять біля бухти Голландія.

«Перший це чистий 1135 -й Krivak, потім стоїть десантний корабель, я так розумію 1171 -го проєкту, далі це корабель, ракетний корабель на повітряній подушці типу Самум , або Бора. Четвертий стоїть за ним це 11356 новий це Адмірал Макаров чи Ессен , я не знаю який. Казали, що це Ессен», – розглянувши знімки розповідає Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України (2004–2020 років).

Якщо можна дістати і знешкодити кораблі, які випускають ракети «Калібр» по Україні, то це треба зробити, говорить Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій.

«Тут треба звернути увагу на 41-у ракетну бригаду катерів , в якої 5 кораблів, 5 катерів ракетних, 166 дивізіону малих ракетних кораблів, це: Бора , Самум , Град Свияжск , Великий Устюг , Вишній волочек . І 295 дивізіон ракетних катерів: Шуя , Буря , Набережні Чолни , Івановець і Бріз . Крім Самума, котрий перебуває в ремонті всі інші в строю, які можуть застосовувати корабельні ракети і представляють певну загрозу як ударний засіб. Тобто, якщо ці кораблі є можливість знайти і знешкодити – так це треба робити», – зазначив Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій.

Для кожної ракети «Калібр» проєктується траєкторія, але стріляти з Севастопольської бухти кораблі не можуть, заважає гірська місцевість. Тому кораблі відходять від берега буквально на кілька миль для стрільб, пояснює Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС України (2004–2020 роки).

Журналісти редакції Крим.Реалії разом з колегами з проєкту «Схеми» зібрали базу військових об'єктів в окупованому Криму. Мапу з точними координатами понад півтори сотні мілітарних місць редакція опублікує пізніше.