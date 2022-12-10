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Крим.Реалії ТБ

Зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму

Зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму
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Зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму

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Крим.Реалії створили базу військових об'єктів у Криму. На карті зібрано точні координати понад 150 сотень стратегічних об'єктів на окупованому півострові.

З колегами з проєкту Схеми вивчили супутникові знімки Planet Labs, проаналізували військові бази у Криму та де пришвартовані особливо «цінні» кораблі Чорноморського флоту Росії.

Де можна очікувати нові «бавовни» в Криму? І що може стати першочерговою ціллю для ЗСУ, щоб ускладнити логістику південного військового угруповання армії РФ? Де знаходиться ППО та берегові ракетні комплекси? Де можуть зберігатись ракети «Калібр»? На яких аеродромах стоять Су-27, Су-27М, Су-34 та Міг-31? Топ цілей для ЗСУ у Криму.

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