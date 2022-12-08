У ВМС назвали число кораблів, які Росія тримає в трьох морях

Росія станом на 8 грудня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 своїх кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр», із загальним залпом – чотири ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, із них дев’ять суден рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 12 суден, із них три судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.