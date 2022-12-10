Берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон» біля Феодосії на супутникових знімках

Після окупації українського півострова Крим у 2014 році армія РФ посилила протиповітряну оборону зенітними ракетними комплексами С-400 та береговими ракетними комплексами «Бал» та «Бастіон». Ці комплекси журналісти проектів Радіо Свобода – Крим.Реалії та «Схеми» – виявили на супутникових знімках Planet Labs на південних схилах біля Феодосії.

Тут розташований 18-ий зенітно-ракетний Севастопольсько-Феодосійський полк. Видно, що на стоянці перебувають шість машин.



«Це позиції 18-го ЗР полку. Видно, що на стоянці розташовано лише 6 машин. В полку 12 пускових машин, значить, ще 6 машин – виведені на бойове чергування. Це не позиція звідки вони стріляють, це щось на кшталт військового містечка», – пояснив журналістам експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.



Експерт Центру оборонних стратегій звертає увагу на те, що установки заряджені та стоять поряд.



Експерти вважають, що російські військові використовують захоплену у 2014 році українську інфраструктуру. Якщо так, то боєкомплект для зенітно-ракетних і берегових комплексів зберігається в Західній частині Криму, у селищі Чорноморське.

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Величезна частина українського озброєння протиповітряної оборони залишилася російській армії після анексії півострова, говорить Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України (2016–2020).



«На жаль, наші всі частини протиповітряної оборони залишились з 2014-го року там. Це і радіотехнічні частини, і частини, в яких на озброєнні були ракетні комплекси. У нас були комплекси С-300 і були комплекси «Бук». Був полк в Євпаторії, Севастопольська бригада. На південному березі Криму були частини, як РТВ(радіотехнічні війська - ред.) так і ЗРВ (зенітно-ракетні війська - ред.) І на сході були: в Керчі був батальйон РТВ, на Чауді дивізіон С-300, в Феодосії С-300, тобто дуже щільна була(протиповітряна оборона - ред.)», – розповів він.



Журналісти редакції Крим.Реалії разом з колегами з проекту «Схеми» зібрали базу військових об'єктів в окупованому Криму. Мапу з точними координатами понад півтори сотні мілітарних місць редакція планує опублікувати згодом.