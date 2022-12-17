«Національно-територіальна автономія для кримських татар – це питання виживання» – Алім Алієв

Правозахисник, журналіст, дослідник і менеджер освітньо-культурних проєктів Алім Алієв тісно пов'язав своє життя з Кримом і зробив це усвідомлено. А одразу після деокупації Криму він готовий повернутися туди та продовжити роботу безпосередньо на своїй малій батьківщині. Нині Алім – заступник генерального директора Українського інституту, засновник літературного конкурсу «Кримський інжир», співзасновник громадських організацій «КримSOS» та «Кримський дім». В інтерв'ю Аліма Алієва проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» йшлося про російську колонізацію Криму, кримськотатарську автономію, а також його плани на майбутнє літо.

Що таке російська колонізація Криму

Останнім часом у Криму намагаються нав'язати штучно створене співтовариство, яке називається «кримський народ»

«Колонізація – це мілітаризація свідомості. Починаючи з дитсадків, коли дітям кажуть: а принеси фотографії з «кримської весни», або коли на дітей одягають форму радянської чи російської армії. Це про зміну ідентичності. Останнім часом у Криму намагаються нав'язати штучно створене співтовариство, яке називається «кримський народ». У радянські роки це був радянський народ. Тобто народ, який не пам'ятає, не має свого коріння, своїх традицій, своєї історії. Це робиться на противагу українській ідентичності та кримськотатарській. І [колонізація] – заміщення населення. Це не лише відтік із Криму – за різними даними, 70-100 тисяч людей поїхали зараз до різних куточків України і світу. Але це й колонізація з боку Росії, коли завозиться нове населення. Щоб розмити ідентичність, розмити етнічний і релігійний склад населення».

Навіщо Криму потрібна кримськотатарська автономія

Автономія – це можливість взяти на себе відповідальність за свою землю

«Кримськотатарська національно-територіальна автономія – це не преференція кримським татарам. Це можливість взяти відповідальність за свою землю. Але це не означає, що в усіх органах влади [будуть] 100% лише кримські татари. Ні, ні, і ще раз ні. Навіть у проєкті (про кримськотатарську автономію – ред.) прописано: третина – кримські татари, третина – українці, третина – представники інших народів (в органах влади – ред.), тобто паритет».

Чи можливе закінчення війни без повернення Криму

Зараз ніхто не виносить Крим за дужки

«Я не бачу кінця війни без деокупації Кримського півострова. Якщо це станеться, а я впевнений, що цього не буде, це означає, що ми перекладаємо війну на плечі наших дітей. Міжнародний порядок денний щодо Криму змінюється дуже активно. Як на мене, зараз ніхто не виносить Крим за дужки. Тому що всі нарешті розуміють, що війна в Україні – це не лише виклик для України, Криму та кримських татар. Це наріжний елемент міжнародної безпеки».

Що буде після деокупації Криму

Для кримських татар важливо зберегти кримськотатарську мову. Зберегти свою культуру та розвивати її

«Один із перших кроків – це демілітаризація Кримського півострова. Згадаймо, що історія з Чорноморським флотом Росії тягнеться з 90-х. Коли ЧФ РФ як троянський кінь у Криму вистрілив, на жаль, 2014 року. А друге, що важливо для мене – це робота з дітьми, з молоддю, з освітніми та культурними програмами. Те, що зараз розмивається ідентичність, – це величезна загроза. Для кримських татар важливо зберегти кримськотатарську мову. Зберегти свою культуру та розвивати її. Тому, коли ми говоримо в контексті національно-територіальної автономії, це не просто бажання кримських татар. Для мене це питання абсолютно екзистенційне. Це питання виживання».

Зустріч у звільненому Криму

Ми вільні люди, і в нас це відчуття свободи є всередині

«Одна з речей, яка мені дає піднестися духом – це те, як я уявляю перші дні на півострові. Коли я повертаюся додому, коли в нашому домі батьки метушаться, приходять друзі, родичі, коли мої близькі люди, які перебувають на війні, на фронті, повертаються, коли мої близькі люди, які зараз у в'язницях перебувають і в полоні, – вони всі живі та здоровими повертаються. Коли ми всі разом їдемо на берег Чорного моря, коли співаємо наші пісні. Коли можемо говорити все, що думається і заманеться. Тому що ми вільні люди, і в нас це відчуття свободи є всередині. Те, що сьогоднішньому російському суспільству ніколи не зрозуміти, що свобода – це наша наріжна цінність, заради якої ми готові вмирати. Але ми через нашу свободу не повинні вмирати, а маємо перемагати».