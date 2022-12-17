Секретар РНБО про російські окопи у Криму: «вони їм точно не допоможуть»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що російські окопи в окупованому Криму «точно не допоможуть» Росії, а півострів повернеться під контроль Києва. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я можу сказати: вони (окопи – ред.) їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов’язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому», – заявив Данілов.

Коментуючи перебування у Криму громадян Росії, які перебралися жити на півострів після його окупації, секретар РНБО заявив, що «вони легко приїхали і легко поїдуть».

«Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти», – додав Данілов.

11 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра і на півночі Криму.

18 листопада підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Криму будують фортифікаційні споруди.

22 листопада підконтрольна Росії влада Криму повідомляла про поширення в соцмережах «фейків» про евакуацію з Армянська місцевих жителів.

16 грудня Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та окупованого Криму і посилює оборону й охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу.