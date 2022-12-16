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Війська РФ укріплюють оборону в районі Криму – Генштаб ЗСУ

Посилюється також охорона об’єктів водопостачання до окупованого Криму, зокрема Північнокримського каналу (фото ілюстративне)

Армія РФ продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Посилює (армія РФ – ред.) також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю», – розповіли у Генштабі.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили три райони зосередження особового складу військ РФ, пункт управління та склад боєприпасів.

Коментарів російської сторони про втрати в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.

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