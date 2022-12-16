Війська РФ укріплюють оборону в районі Криму – Генштаб ЗСУ

Армія РФ продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та окупованого Криму, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Посилює (армія РФ – ред.) також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю», – розповіли у Генштабі.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили три райони зосередження особового складу військ РФ, пункт управління та склад боєприпасів.

Коментарів російської сторони про втрати в умовах війни отримати неможливо.

Триває двісті дев’яносто шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.