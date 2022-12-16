Розвідка Британії про спорудження Росією оборонних позицій: вразливі до сучасних ударів

Оборонні позиції, які російські війська зводять уздовж лінії фронту, ймовірно, вразливі до сучасних точних ударів, заявили у британській розвідці.

«Як показують зображення, протягом останніх тижнів російські війська продовжували докладати значних зусиль для будівництва великих оборонних позицій уздовж лінії фронту. Ймовірно, вони віддали перевагу північному сектору навколо міста Сватове. Росія дотримується традиційних військових планів укріплення, які майже не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, ймовірно, вразливі для сучасних точних ударів непрямого наведення», – йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці наголосили, що «будівництво значних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військових в останні десятиліття в основному відмовилися».

Восени 2022 року після успішного українського контрнаступу стало відомо, що російські війська почали рити окопи в північній частині окупованого Криму на кордоні з Херсонською областю.

Крім того, засновник російської так званої «приватної військової компанії Вагнера» Євген Пригожин анонсував будівництво багатокілометрової оборонної лінії на окупованій території в Луганській області. Пізніше про будівництво таких ліній заявили губернатори Бєлгородської та Курської областей Росії.

15 грудня стало відомо, що російські рекрутингові компанії масово набирають робітників для риття окопів та будівництва інших військових укріплень на окупованих російськими військами територіях України, а також у Бєлгородській області Росії.