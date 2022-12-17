У СІЗО Сімферополя тримають десятки українців, викрадених на окупованих територіях – «Агентство»

У СІЗО Сімферополя утримують від 50 до 100 громадян України, яких було захоплено російською армією чи спецслужбами на окупованих територіях України та вивезено до Криму, повідомляє російське видання «Агентство».

«Декого з них ФСБ звинувачує у тероризмі, проте українська сторона вважає їх військовополоненими. Іншим звинувачень не висунули і тримають на тій підставі, що вони «чинили опір спеціальній військовій операції», – про це розповіли «Агентству» три адвокати, які представляють інтереси затриманих або знають про такі випадки від інших ув’язнених.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов сказав, що в СІЗО Сімферополя на кінець листопада перебували близько 10 жінок і не менше ніж 50-60 чоловіків – громадян України. Їх утримують там по кілька місяців, деяких – від березня і квітня.

Адвокат Олексій Ладін, який також працює в Криму, сказав «Агентству», що у СІЗО Сімферополя перебувають не менше від сотні громадян України. При цьому у вересні в столиці Криму було відкрите друге СІЗО, як вважають юристи, спеціально для громадян України. Усі адвокати знають про те, що затриманих в Україні привозять до нового ізолятора, а, крім ФСВП Росії, його охороняє ФСБ Росії.

Деякі затримані провели у СІЗО кілька тижнів чи місяців і були відпущені: таких, за словами Курбедінова, 7-8 осіб. Їхні імена юрист не називає з міркувань безпеки, з Криму вони виїжджали на територію Росії. «Вони не розуміють, за що їх затримували і чому потім відпускали», – каже юрист. Один із відомих йому випадків – відправлена до СІЗО українка, яка з чоловіком та двома дітьми в’їхала до Криму. «Вона говорила, що не розуміє, чому її вирішили відправити в ізолятор, в якому вона провела 1,5 місяці, поки чоловік із дітьми чекав її в орендованій квартирі в Криму», – каже Курбедінов.

Третій адвокат знає про «десятки затриманих» у СІЗО Сімферополя, але попросив не називати його імені, оскільки це може бути небезпечним для нього самого та його довірителів. Він розповів «Агентству», що в цій установі перебувають дві категорії громадян України. Перша група – ті, хто втік від боїв на територію Росії, на кордоні був підданий допитам і перевіркам гаджетів і затриманий, оскільки російські спецслужби вирішили, що ці люди мають відношення до ЗСУ чи «добровольчих батальйонів». Друга – люди, які привезені до СІЗО Сімферополя з окупованої території України.

Російська влада та суди підтверджують затримання на окупованих територіях українців, але не називають їхню кількість.

Раніше повідомлялося, що затриманого у червні цього року в окупованому Росією Мелітополі українського волонтера Ярослава Жука тримають у сімферопольському СІЗО, його звинувачують у «акті міжнародного тероризму».

Перед цим повідомлялося, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив у СІЗО громадянина України, ветерана АТО Павла Запорожця, який був затриманий в окупованому російською армією Херсоні.

30 липня стало відомо, що в окупованому Генічеську 22 липня російські силовики затримали екскомандира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Після цього, за даними Кисельова, російські силовики вивезли його до Криму та помістили до СІЗО.