Шойгу і Лавров приїхали до Мінська

Російський міністр оборони Сергій Шойгу прибув до Мінська, повідомляють російські медіа з посиланням на помічника міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерія Ревенка.

Раніше він заявляв, що міністри оборони РФ та Білорусі братимуть участь у переговорах Олександра Лукашенка та Володимира Путіна 19 грудня у Мінську.

Наразі невідомо, чи прибув вже Путін до столиці Білорусі і чи розпочалися ці переговори.

Крім того, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також сьогодні прибув до Мінська, де зустрівся зі своїм білоруським колегою.

Раніше Американський Інститут вивчення війни (ISW)вказало на ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці. Серед ознак аналітики ISW згадують повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких нібито міністр оборони Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Володимиром Путіним, начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил РФ в Україні Сергієм Суровікіним.

Крім того, в ISW вважають, що зустріч Путіна і Лукашенка у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважують аналітики.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.