Участь Білорусі у війні проти України є малоймовірною – ISW про результати зустрічі Путіна і Лукашенка

Олександр Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля президента Росії Володимира Путіна щодо подальших інтеграційних поступок у контексті участі Білорусі у війні проти України під час зустрічі у Мінську 19 грудня. Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW) .

«Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери зазначили, що Білорусь все ще стикається із західною загрозою… ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України є малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, підтримав тези Лукашенка, не переконавши його їх скоригувати, побічно підтверджує цю оцінку. Лукашенко, найімовірніше, скоригує свою риторику, щоб дати своєму народу правдоподібне пояснення, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО», – йдеться у звіті ISW.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня казав, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок». Сам Путін назвав «дуже корисними та своєчасними» переговори у Мінську. Як повідомила пресслужба Кремля, зустріч «виявилася дуже корисною і для того, щоб не лише підбити підсумки, а й визначити найближчі кроки». У свою чергу, Лукашенко заявив, що нині визначається майбутнє білоруського та російського народів.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.