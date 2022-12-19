У розвідці розповіли, що може означати зустріч Путіна і Лукашенка в Мінську

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що може означати сьогоднішня зустріч російського президента Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в Мінську.

«Якщо говорити про зустрічі диктаторів сам на сам..якби йшла мова про конкретну підготовку операції, то це вже інший рівень – щонайменше Генеральних штабів. Якщо Путін їде до диктатора, то це означає, що не все так добре, як він хотів.. Але вмовляти, можливо, буде (Путін Лукашенка вступити у війну проти України – ред.). Це одна з мрій Путіна – втягнути режим Лукашенка і Білорусь у повномасштабну наземну операцію. Яким би не був диктатор Лукашенко…до сьогоднішнього моменту він розумів, що подібне рішення буде абсолютним актом суїциду для його режиму і для його армії. Сподіваємось, що цей інстинкт самозбереження буде зберігатися й надалі. В протилежному випадку – українські сили готові до різноманітних сценаріїв», – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.



«Без ілюзій щодо Лукашенка, але якщо ударні угруповання будуть, Україна про це буде знати і українці про це будуть знати. Це буде публічною інформацією і з боку українських спецслужб, і з боку наших союзників», – додав він.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком тет-а-тет, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Читайте також: «Буде тиснути на Лукашенка». В ISW назвали цілі візиту Путіна в Мінськ

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що на цій зустрічі Володимир Путін, ймовірно, буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той пішов на поступки щодо російсько-білоруської інтеграції. Експерти ISW вважають, що візит Путіна до Мінська може свідчити і про те, що він намагається встановити умови для поновлення наступу на Україну – можливо, на північ України чи Київ – взимку 2023 року.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня заявив, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок».

За підсумками зустрічі Путін, серед іншого, заявив, що Москва і Мінськ спільно вживатимуть «заходів щодо надійного забезпечення безпеки союзної держави».

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.