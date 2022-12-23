Президент України Володимир Зеленський назвав основні завдання для дипломатів на наступний рік, серед них – початок переговорів про вступ України до ЄС та підготовка до саміту НАТО.



«Є конкретні завдання для нас із вами на наступний рік. Початок переговорів про вступ України до ЄС. Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо. Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні й безпекові потреби для нашої армії. Ви маєте постійно працювати над тим, щоб їх задовольнити. Українська енергетика й загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте, будь ласка, максимально тісно з урядом, Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі ці наявні домовленості були забезпечені конкретним змістом і результатом», – сказав він під час на конференції послів України.



Серед завдань для дипломатів Зеленський також назвав санкції проти Росії та покарання за російську агресію.



«Ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу. Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас. Допомагайте знаходити й блокувати активи Російської Федерації, пов’язані не лише з державними представниками, а також і з бізнесом РФ, який підтримує війну. Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України», – наголосив президент.



Він також попросив дипломатів працювати над тим, щоб українці поверталися до України.



«Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в державу і щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені», – додав Зеленський.

22 грудня відзначали День працівника дипломатичної служби.

Конференція послів України 2022 проходить в Києві 22-26 грудня під гаслом: «Війна і нові горизонти у світі». Як зазначають у МЗС, захід має на меті підбити підсумки дипломатичного року та визначити ключові цілі на 2023 рік.