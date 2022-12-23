Зеленський: визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці

Президент України Володимир Зеленський заявив про «перезавантаження відносин» із країнами Африки. За його словами, вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці.

«Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію торговельного дому «Україна – Африка» з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту. На додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки – разом із новими посольствами й торговельними домами – ми маємо досягти представлення в тридцяти країнах Африканського континенту», – сказав Зеленський 23 грудня під час виступу на Конференції послів України. Переліку країн він не навів.

Голова держави наголосив, що глобальне зростання й міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин із Африкою та іншими частинами Глобального Півдня: «Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема й Китай та Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського й Тихого океанів».

Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах у кожному з цих регіонів, і роль дипломатичного корпусу України при цьому буде визначальною, сказав Зеленський.

«Потрібні паспорти відносин України з кожною країною, як це зроблено на сьогодні нами з країнами Африки. Думаю, це ще детально міністри, мої колеги, дипломатичні інституції вам доведуть. Потрібна чіткість і визначеність перетинів наших інтересів з партнерами та потенційними партнерами», – заявив голова держави.

Він додав, що будуть виправлені й «несправедливості у фінансуванні роботи» представництв, зокрема в Африці.

У жовтні до Києва приїхав із візитом президент Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало. Як повідомляв тоді президент Зеленський, він був першим африканським лідером, який відвідав Україну після 24 лютого.

За словами Зеленського, Україна «послідовно розширює» контакти з Африкою.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у жовтні почав перше в історії України дипломатичне турне Африкою, проте мусив перервати його і повернутися до Києва після масованих російських обстрілів столиці та інших регіонів України 10 жовтня.