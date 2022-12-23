Шмигаль: до України вже прибули понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до України вже прибули понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.



«Щодня в Європі та у світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає», – сказав він під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, 500 тисяч переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди.

Верховна Рада 13 грудня схвалила два законопроєкти про безмитне ввезення до України генераторів та супутнього обладнання. Як повідомляється на сайті парламенту, ці документи направили на підпис президенту.

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Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії. США і західні союзники надають Україні фінансування й обладнання для підвищення енергетичної стійкості.