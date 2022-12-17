В Україну доставили першу партію обладнання від Міненерго США

В Україну прибула перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від Міністерства енергетики США, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков у фейсбуці.

«В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця», – йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний – генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.

Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн., уточнили в українському відомстві.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили. Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев'ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.