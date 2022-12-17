Голова Київської ОВА: близько 50% регіону наразі без світла

Близько половини Київщини – зараз без електропостачання, повідомив 17 грудня голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. Ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі. За рішенням «Укренерго», на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону – наразі без світла», – написав він у телеграмі.

16 грудня російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу, що спричинило проблеми з водо- і тепло- і електропостачанням.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.