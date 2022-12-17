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Голова Київської ОВА: близько 50% регіону наразі без світла

Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи, повідомив Олексій Кулеба

Близько половини Київщини – зараз без електропостачання, повідомив 17 грудня голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. Ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі. За рішенням «Укренерго», на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону – наразі без світла», – написав він у телеграмі.

16 грудня російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу, що спричинило проблеми з водо- і тепло- і електропостачанням.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

Близько восьмої години ранку 16 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні.

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