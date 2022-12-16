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Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

Близько восьмої години ранку 16 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні.

У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок і загибель двох людей повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Джерело: Reuters, AFP, EPA-EFE

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули дві людини, 16 грудня 2022 року. Кількість поранених зросла до восьми людей, повідомив голова ОВА
1 Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинули дві людини, 16 грудня 2022 року.

Кількість поранених зросла до восьми людей, повідомив голова ОВА
Поліцейський стоїть біля частини російської крилатої ракети, збитої українськими силами ППО під час атаки Росії на Україну, Київська область, 16 грудня 2022 року
2 Поліцейський стоїть біля частини російської крилатої ракети, збитої українськими силами ППО під час атаки Росії на Україну, Київська область, 16 грудня 2022 року
Люди ховаються всередині станції метро під час масованих російських ракетних обстрілів, Київ, 16 грудня 2022 року
3 Люди ховаються всередині станції метро під час масованих російських ракетних обстрілів, Київ, 16 грудня 2022 року
Дівчина співає, поки люди ховаються у станції метро під час повітряної тривоги в центрі Києва, 16 грудня 2022 року
4 Дівчина співає, поки люди ховаються у станції метро під час повітряної тривоги в центрі Києва, 16 грудня 2022 року
Кияни всередині метро перечікують повітряну тривогу, оголошену під час масованих російських ракетних обстрілів 16 грудня по всій Україні, Київ 16 грудня 2022 року
5 Кияни всередині метро перечікують повітряну тривогу, оголошену під час масованих російських ракетних обстрілів 16 грудня по всій Україні, Київ 16 грудня 2022 року
Люди ховаються всередині станції метро під час масованих російських ракетних обстрілів, Київ, 16 грудня 2022 року
6 Люди ховаються всередині станції метро під час масованих російських ракетних обстрілів, Київ, 16 грудня 2022 року
Діти з батьками ховаються всередині однієї зі станцій метро в Києві під час масованих російських ракетних обстрілів України 16 грудня 2022 року
7 Діти з батьками ховаються всередині однієї зі станцій метро в Києві під час масованих російських ракетних обстрілів України 16 грудня 2022 року
Водії стоять у чергах на АЗС, щоб заправити баки своїх автомобілів, доки триває повітряна тривога, Київ, 16 грудня 2022 року
8 Водії стоять у чергах на АЗС, щоб заправити баки своїх автомобілів, доки триває повітряна тривога, Київ, 16 грудня 2022 року

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