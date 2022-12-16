Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

У телеграм-каналах про звуки вибухів повідомили, зокрема, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Про влучання у житловий будинок і загибель двох людей повідомили у Кривому Розі, у низці міст превентивно вимкнули електропостачання.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Джерело: Reuters, AFP, EPA-EFE