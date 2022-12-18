Київщина може повернутися до планових відключень світла у вівторок – Кулеба

У Київській області тривають екстрені вимкнення електроенергії – про це розповів голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у ефірі національного телемарафону.

За його словами, одночасно електропостачання може мати наразі тільки половина області.

«Ми не можемо поки вийти, на жаль, у графіки, на які вийшли буквально три дні тому, і зараз відбуваються екстрені відключення. Дві доби триває робота енергетиків і комунальників щодо відновлення енергопостачання й теплопостачання в регіони, які найбільше постраждали від ракетного обстрілу. Це Білоцерківський район, місто Біла Церква, і Броварський район, місто Бровари», – розповів Кулеба.

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Він додав, що теплопостачання в Білій Церкві відновили о 4 ранку в неділю, у Броварах з’явилася електроенергія увечері напередодні.

Крім того, у Бориспільському та Бучанському районах області відбувалися аварійні відключення через негоду, на місцях працюють енергетики.

«Ці дві доби люди працюють цілодобово, щоб відновити подачу електроенергії. Планується, що ми повернемося до планових відключень десь у вівторок», – припустив голова області.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається в Києві, Київській області та ще трьох областях України.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

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Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.