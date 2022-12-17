Влада: Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки російської армії

Через ракетні удари російських військових по Запоріжжю була пошкоджена Дніпровська ГЕС, йдеться в повідомленні першого заступника мера Запоріжжя Олександра Власюка в ефірі телемарафону.

«Дніпровська ГЕС потребує відновлення після атаки. Зараз там працюють бригади. Відновлення займе трохи часу», – зазначив він.

Також чиновник уточнив, що енергосистема міста витримала удар, але потребує ремонту. Енергетики працюють у посиленому режимі.

Власюк наголосив, що всі котельні у місті підключені до резервного електропостачання та працюють на генераторах, насосні станції також.

При цьому голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону заявив, що ситуація в області є складною.

«Електропостачання нестабільне. Крім введеного графіка діючих погодинних відключень, доводиться нашим енергетикам скорочувати споживання за рахунок обмеження щодо певних секторів. Ситуація складна, але контрольована. Поки що всі критичні об'єкти функціонують, але з певними перебоями», – зазначив він.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.