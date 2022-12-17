В усіх областях України оголосили повітряну тривогу

В усіх областях України близько 11:30 оголосили повітряну тривогу, наступного дня після дев’ятої масованої атаки Росії по українських об’єктах інфраструктури.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ попередили, що загроза авіаційних та ракетних ударів Росії по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.