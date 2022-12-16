У день російської масованої атаки до Києва приїхала американська делегація на чолі з Джеффрі Пайєттом

В день чергової масованої атаки до Києва з візитом приїхала американська урядова делегація на чолі з заступником державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєттом, повідомляє пресслужба посольства США в Україні.



За повідомленням, цей візит відбувся в той час, коли Сполучені Штати передають першу партію аварійного обладнання для електромереж після оголошення Вашингтоном про виділення Україні 53 млн. доларів США.



Під час свого візиту заступник держсекретаря Пайєтт провів зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим, головою правління компанії «Укренерго» Володимиром Кудрицьким, щоб обговорити, як США разом зі своїми союзниками можуть ефективніше допомогти Україні задовольнити нагальні потреби її енергетичної інфраструктури.



Джеффрі Пайєт наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над швидким постачанням обладнання, яке допоможе стабілізувати українську енергосистему та підтримати роботу української енергетик.



Допомога США також спрямована на підтримку довгострокових рішень для відновлення та забезпечення стійкості енергосистеми, а також на підтримку зусиль України у здійсненні енергетичного переходу та побудові енергетичної системи, відокремленої від російської енергетики, повідомляє американське посольство.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну 76 ракетами, 60 з них збили. Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев'ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.