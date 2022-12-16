Зеленський: російські ракетні атаки не змінять розстановки сил у війні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські ракетні атаки не змінять розстановки сил у цій війні.



«Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки аварійні відключення електрики були застосовані по всій країні, у Києві та 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання.

«Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя», – додав Зеленський.

Вранці 16 грудня на всій території України була оголошена повітряна тривога, яка тривала понад чотири години. За даними українських військових, Росія атакувала Україну 76 ракетами, 60 з них збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Також про влучання у житловий будинок і загибель чотирьох людей, серед яких є дитина, повідомили у Кривому Розі.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.