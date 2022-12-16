Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 16 грудня 2023 року

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, серед жертв є дитина, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«На цю хвилину маємо дані про чотирьох загиблих, одна з них – дитина, та тринадцятьох поранених, з них – троє дітей», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розбір завалів пошкодженого будинку триває.

Раніше місцева влада повідомляла про трьох загиблих – загинула 64-річна жінка і молоде подружжя, під уламками будинку залишався їхній маленький син. Ще 13 людей поранені.

Про влучання у житловий будинок у Кривому Розі представники влади повідомили вранці 16 грудня, коли на всій території України була оголошена повітряна тривога. Росією було запушено десятки ракет по Україні. Вибухи були на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG