Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, серед жертв є дитина, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



«На цю хвилину маємо дані про чотирьох загиблих, одна з них – дитина, та тринадцятьох поранених, з них – троє дітей», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розбір завалів пошкодженого будинку триває.

Раніше місцева влада повідомляла про трьох загиблих – загинула 64-річна жінка і молоде подружжя, під уламками будинку залишався їхній маленький син. Ще 13 людей поранені.

Про влучання у житловий будинок у Кривому Розі представники влади повідомили вранці 16 грудня, коли на всій території України була оголошена повітряна тривога. Росією було запушено десятки ракет по Україні. Вибухи були на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Запорізькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях.

За даними Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури були пошкоджені енергооб’єкти на сході та півдні країни. Ще більше ускладнилася ситуація в Києві – до існуючих проблем з електропостачанням, додалися перебої з водою і в русі транспорту.